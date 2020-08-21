СК Белоруссии отпустил лидеров оппозиции под подписку о неразглашении

Они продолжат работу в Координационном совете

Допрошенные Следственным комитетом Белоруссии лидеры оппозиции оставлены в статусе свидетелей по делу о призывах к захвату власти в стране. Сообщить журналистам подробности разговора член президиума Координационного совета Максим Знак не мог – его отпустили под подписку.

"Дал подписку о неразглашении", - сообщил Знак журналистам, выйдя из здания СК, куда его вызывали для допроса. Он рассказал, что, общаясь со следователем, ответил на все его вопросы и дал необходимые разъяснения. По словам Знака, он продолжит выполнять свои функции члена президиума Координационного совета.

Совет был создан 14 августа по инициативе соперницы действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской. Она не признала оглашенные ЦИК итоги голосования – по эти данным, Лукашенко набрал более 80% голосов. Генпрокуратура 20 августа возбудила в отношении Координационного совета уголовное дело о захвате власти, напоминает ТАСС.

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