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Лукашенко связал протесты в Белоруссии с антироссийской политикой Запада

14:52
  • пятница
  • 21 августа 2020

Глава республики уверен, что протесты начались не просто так

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страны Запада намеренно используют ситуацию в республике против России. Политик выразил мнение, что волнения в стране начались не просто так, а по вине других государств.

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"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что пока занимает пост президента страны, будет решать вопросы по урегулированию обстановки внутри государства при помощи жесткой политики, передает Sputnik Беларусь.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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