Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию в республике

Министры подчеркнули, что урегулирование ситуации не требует внешнего вмешательства и указаний извне

В пятницу министры иностранных дел России и Белоруссии обсудили по телефону политическую ситуацию в республике. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергей Лавров и Владимир Макей говорили о различных инициативах, которые выдвигает Запад в отношении руководства страны. И отметили, что урегулирование ситуации в Белоруссии не требует вмешательства и указаний от других государств.

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