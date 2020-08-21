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Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию в республике

14:48
  • пятница
  • 21 августа 2020

Министры подчеркнули, что урегулирование ситуации не требует внешнего вмешательства и указаний извне

В пятницу министры иностранных дел России и Белоруссии обсудили по телефону политическую ситуацию в республике. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергей Лавров и Владимир Макей говорили о различных инициативах, которые выдвигает Запад в отношении руководства страны. И отметили, что урегулирование ситуации в Белоруссии не требует вмешательства и указаний от других государств.

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