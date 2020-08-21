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Путин и члены Совбеза осудили вмешательство в дела Белоруссии

15:22
  • пятница
  • 21 августа 2020

Минск сам разберется в сложившейся ситуации

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ряд важных международных и внутренних вопросов.

В первую очередь была затронута поствыборная ситуация в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Участники совещания сошлись во мнении, что вмешательство извне в дела Минска неприемлемо.

"Была акцентирована <…> безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - сообщил спикер Кремля.

Помимо этого, президент доложил об итогах телефонных контактов с лидерами других стран и о результатах российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Также Путин и члены Совбеза обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил Песков.

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