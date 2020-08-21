Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о здоровье печени

Врач рассказал, можно ли восстановить печень при помощи лекарств

Доктор Александр Мясников дал ответы на три популярных вопроса о здоровье печени. Врач объяснил, действительно ли лекарства оказывают сильное негативное влияние на печень. Мясников отметил, что многие люди отказываются от медикаментозного лечения, потому что переживают о побочных действиях.

"Выпить и закусить — печень "не сажает", а таблетка, предотвращающая инфаркт или инсульт — да. Есть лекарства с побочным действием на печень. Но масса лекарств выводится другим путем", - заявил врач.

Также Мясников объяснил, что самостоятельно обнаружить нездоровую печень можно в том случае, "если подходишь к зеркалу и видишь, что ты желтый". Что касается самого органа, то печень, как правило, не болит. Неприятные ощущения в области печени чаще всего приходятся на камни в желчном пузыре и мышечно-скелетные боли.

Напоследок доктор добавил, что на сегодняшний день не существует препаратов, которые доказано эффективно способны восстанавливать печень. "Есть три-четыре класса препаратов, которые на мышах показывают результаты. Здоровым людям их принимать можно, это вопрос веры, а вот больным с гепатитом, стеатогепатозом печени, такие препараты могут только навредить", - сказал Мясников.

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