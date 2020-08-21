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Киев ужесточил правила выезда в Белоруссию

15:27
  • пятница
  • 21 августа 2020

Граждан Незалежной выпустят к соседям только по загранпаспорту

Граждане Украины смогут выезжать в Белоруссию только по загранпаспорту. Новые требования украинской Государственной пограничной службы вступают в силу с 1 сентября 2020 года.
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"С 1 сентября 2020 года для поездки в Белоруссию гражданам Украины необходим загранпаспорт", - говорится в сообщении ведомства. Поясняется, что с этого дня вступит в силу постановление украинского кабмина, который приостановил  действие соглашения между Киевом и Минском о безвизовых поездках граждан.

В погранслужбе уточнили, что из Белоруссии на Украину можно будет вернуться по внутреннему паспорту. Кроме того,  жители приграничных районов Незалежной смогут, как и раньше, пересекать границу Белоруссии по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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