"Полное взаимопонимание": Лукашенко предупредил Путина о ситуации в Белоруссии

Президент республики заявил, что не собирается вводить военное положение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил президента России Владимира Путина о ситуации в республике. По словам Лукашенко, у лидеров сложилось "полное взаимопонимание" по этому вопросу.
"Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал он в пятницу, посещая агрокомплекс "Дзержинский" под Минском.
Также Лукашенко отметил, что в настоящее время вводить в стране военное положение было бы ненормальным.
"Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально", - заявил белорусский лидер (цитата по БелТА).
Ранее Лукашенко пообещал урегулировать ситуацию в Белоруссии в ближайшие дни. Координационному совету белорусской оппозиции он пригрозил уголовным делом о захвате власти.
Тем временем протестующих на улицах Белоруссии сейчас почти нет. Оппозиция взяла перерыв до воскресенья, когда обещает провести новую масштабную акцию.
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