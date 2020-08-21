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"Полное взаимопонимание": Лукашенко предупредил Путина о ситуации в Белоруссии

15:24
  • пятница
  • 21 августа 2020

Президент республики заявил, что не собирается вводить военное положение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил президента России Владимира Путина о ситуации в республике. По словам Лукашенко, у лидеров сложилось "полное взаимопонимание" по этому вопросу.

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"Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал он в пятницу, посещая агрокомплекс "Дзержинский" под Минском.

Также Лукашенко отметил, что в настоящее время вводить в стране военное положение было бы ненормальным.

"Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально", - заявил белорусский лидер (цитата по БелТА).

Ранее Лукашенко пообещал урегулировать ситуацию в Белоруссии в ближайшие дни. Координационному совету белорусской оппозиции он пригрозил уголовным делом о захвате власти.

Тем временем протестующих на улицах Белоруссии сейчас почти нет. Оппозиция взяла перерыв до воскресенья, когда обещает провести новую масштабную акцию.

Подробнее о ситуации в Белоруссии смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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