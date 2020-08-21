Елену Воробей увидели в объятиях женатого мужчины

Артистке везет на Сережек

53-летняя юмористка Елена Воробей опубликовала в Instagram игривый пост, показав фото с бывшим солистом группы "Лесоповал" Сергеем Куприком.

На фото Куприк заключил Воробей в объятия, а та кокетливо глядит в камеру. Воробей написала, что они с Сергеем начали общаться после того, как она исполнила его песню на шоу "Три аккорда". Куприку тогда очень понравилось выступление юмористки.

"Серега-Сереженька. Везет мне на Сережек. Все встречи неслучайны, и надеюсь, что в моем репертуаре обязательно появятся твои новые песни. Я загадала. И мы еще споем...ся", - обратилась к нему Воробей.

Поклонницы незамедлительно отреагировали на этот пост. Мол, мужчина - настоящий красавец, и они прекрасно смотрятся вместе.

Однако Сергей Куприк быстро остудил пыл интернет-пользовательниц, которые пожелали Воробей женского счастья. "Я женат и очень счастлив в браке! А фото как раз делает моя жена. С Леночкой мы дружим всей семьей", - объяснил артист.

Напомним, что Елена Воробей была замужем три раза, она воспитывает 17-летнюю дочь.

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