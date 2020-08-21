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"Событие исторического масштаба": Турция нашла газ в Черном море

15:41
  • пятница
  • 21 августа 2020

Использовать природное богатство начнут в 2023 году

Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение природного газа.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Разведку проводило буровое судно Fatih неподалеку от границ Румынии и Болгарии.

Запасы месторождения составляют 320 миллиардов кубометров. Турция начнет использовать газ к 2023 году, пишет ТАСС.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа", - сообщил Эрдоган.  

Как пишет агентство Bloomberg, на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть. Стоит отметить, что по дну Черного моря проходит газопровод "Турецкий поток", который снижает зависимость от транзита газа через Украину.

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