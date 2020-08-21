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В России запустили бесплатный сервис медицинских онлайн-консультаций

15:49
  • пятница
  • 21 августа 2020

Помощь могут получить все россияне

Все жители России могут теперь получить онлайн-консультацию врача. Бесплатную услугу запустили "Одноклассники" совместно с одним из сервисов телемедицины.
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"Доступность качественной медицинской помощи особенно актуальна в период угрозы заражения сезонными простудными заболеваниями и пандемии COVID-19", — говорится в пресс-релизе компании, который цитирует Lenta.ru.

Прием проходит в официальной группе сервиса телемедицины в соцсети "Одноклассники" с 11:00 до 16:00. Получить консультацию можно в формате голосовых или видеозвонков. Разговор записывается, так что рекомендации не забудутся и не затеряются. Договариваются пациенты с врачами о приеме с помощью оставленных в группе сообщений.

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