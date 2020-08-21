Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих "вакцину" от коронавируса

Предложения о продаже вакцины от коронавируса не соответствуют действительности, сообщили в Минздраве

Минздрав сообщил о новом виде мошенничества в условиях пандемии коронавируса. Россиян предупредили, что некоторые организации и индивидуальные предприниматели начали торговать "вакциной" от COVID-19.

Прививка неизвестным веществом, которая продается под видом официальной вакцины, может ударить не только по кошельку, но и по здоровью, подчеркнул помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса – это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Кроме этого, мошенники предлагают доверчивым людям внести предоплату за вакцину. Кузнецов уточнил, что все предложения о продаже вакцины для профилактики коронавируса не соответствуют действительности.

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