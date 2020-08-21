Тодоренко и Ивлеева останутся вдвоем в "Орле и решке"

Телеведущие наконец смогут поработать вместе

Споры между поклонниками Регины Тодоренко и Насти Ивлеевой наконец могут прекратиться. Одна из девушек намекнула, что новый сезон шоу "Орел и решка" они будут вести вместе.

"Дорогие мои друзья, по статистике, 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-проекте "Орел и решка". Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро", - заявила Регина Тодоренко в соцсети.

Ранее и Настя Ивлеева подтвердила свое участие в новом сезоне проекта. Девушка пообещала, что останется ведущей "Орла и решки", если под одним из постов с ее фотографией наберется 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. Поклонники девушки быстро выполнили поставленную задачу.

Регина Тодоренко пришла в "Орла и решку" в 2014 году и проработала ведущей проекта 3,5 года. Незадолго до ее ухода к команде шоу присоединилась и Настя Ивлеева, однако девушки никогда не работали вместе.

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