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Тодоренко и Ивлеева останутся вдвоем в "Орле и решке"

16:04
  • пятница
  • 21 августа 2020

Телеведущие наконец смогут поработать вместе

Споры между поклонниками Регины Тодоренко и Насти Ивлеевой наконец могут прекратиться. Одна из девушек намекнула, что новый сезон шоу "Орел и решка" они будут вести вместе.

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"Дорогие мои друзья, по статистике, 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-проекте "Орел и решка". Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро", - заявила Регина Тодоренко в соцсети.

Ранее и Настя Ивлеева подтвердила свое участие в новом сезоне проекта. Девушка пообещала, что останется ведущей "Орла и решки", если под одним из постов с ее фотографией наберется 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. Поклонники девушки быстро выполнили поставленную задачу.

Регина Тодоренко пришла в "Орла и решку" в 2014 году и проработала ведущей проекта 3,5 года. Незадолго до ее ухода к команде шоу присоединилась и Настя Ивлеева, однако девушки никогда не работали вместе.

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