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Определена судьба горы Куштау в Башкирии

16:11
  • пятница
  • 21 августа 2020

Ископаемые на ней добывать не будут

Гора Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории.

Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил защищающим гору активистам сформировать координационное совещание, которое должно сформулировать решение по Куштау.

"Не найдете решение - 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемой территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна", - передает слова Хабирова РИА Новости.

На прошлых выходных в Башкирии прошли акции протесты из-за разработки горы и добычи природных ископаемых. В советское время Куштау разрабатывалась для добычи соды, но сейчас ее запасы заканчиваются.

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