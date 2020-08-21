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Омская полиция сообщила результаты анализов Навального

16:23
  • пятница
  • 21 августа 2020

Найден химический компонент, который используется при производстве пластиковых стаканчиков

На смывах с рук и одежды оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в коме в омской больнице, нашли химический компонент, используемый при производстве пластиковых стаканчиков. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Омской области.

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В ведомстве заявили, что специалисты химической лаборатории регионального управления МВД проанализировали смывы с рук, одежды, ногтей и волос Навального.

"Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексил дифенил фосфат", которое относится к промышленным химическим веществам", - заявили в полиции.

Там пояснили, что данное вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, поэтому не исключено, что "в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик".

Навальному стало плохо накануне на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и оппозиционера госпитализировали. Мужчина находится в коме, врачи оценивают его состояние как нестабильно тяжелое.

Ранее стало известно, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ.

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