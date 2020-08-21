Депутат МГД Герасимов назвал кощунством слова Артемия Лебедева о скульптуре "Родина-мать"

Парламентарий осудил нелестное высказывание дизайнера о монументе

Слова дизайнера Артемия Лебедева о скульптуре "Родина-мать зовёт" являются "кощунством". Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Ранее Лебедев нелестно высказался о памятнике "Родина-мать зовёт", назвав его "ужаснейшим произведением".

"Каждый человек имеет право на своё мнение, но Артемий Лебедев просто насмехается над историей! Он словно плюнул в душу ветеранам Великой Отечественной войны, людям, чьи близкие погибли на фронте. Считаю это высказывание кощунством. Это оскорбительно не только для жителей Волгоградской области, но и для всех, кто дорожит памятью о подвиге нашего народа, совершенном в годы ВОВ", - сказал Герасимов в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Парламентарий напомнил, что "Родина-мать зовёт" - одна из самых известных скульптур в мире, олицетворяющая победу над врагом. Над памятником работали скульптор Евгений Вучетич и инженер Николай Никитин.

Монумент возводили чуть около десяти лет, её высота 85 метров. Чтобы вживую увидеть символ Победы, в Волгоград ежегодно приезжают жители разных городов, в том числе и иностранцы.

"Произошедшее лишь укрепляет мою уверенность в том, что сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне нуждается в системной заботе, в законодательном сопровождении, чтобы люди несли ответственность за подобные высказывания", - заключил Герасимов.

Депутат в интервью "АиФ" также отметил, что по сегодняшний день продолжается помощь ветеранским организациям, а также работы по увековечиванию памяти героев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"