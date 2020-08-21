Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни

На выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что электронное и очное голосования на дополнительных выборах в советы депутатов столичных муниципальных округов Бабушкинский и Марьино будут проходить в разные дни.

"Мы видим, что у нас начинается рост количества людей, которые хотят голосовать электронно. Я напомню, что на этих выборах хотя довольно мало избирателей - участвуют 68 тысяч из 7,5 миллиона - тем не менее, уже около 2 тысяч людей захотели проголосовать электронно. На голосовании по поправкам их было 8,5 тысячи в этих округах. Хотелось бы, конечно, чтобы кандидаты призвали своих избирателей голосовать электронно тоже, потому что в Москве не будет трехдневного голосования. В Москве первые два дня будет только электронное, а участковая избирательная комиссия только в воскресенье", - пояснил Венедиктов (цитата по АГН "Москва").

Он отметил, что всего на этих выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии.

"Мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок - один основной, один резервный. Набираем их, грубо говоря, с улицы, по желанию", - подчеркнул зампредседателя Общественной палаты Москвы.

Венедиктов добавил, что общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием работает уже в полную силу.

"Во вторник, 25 числа, мы пригласим всех кандидатов зарегистрированных, 26 человек. Встретятся со мной, руководителем наблюдателей и с председателем Московской городской избирательной комиссии, чтобы ответить на их вопросы", - заключил он.

Как ранее сообщал Мосгоризбирком, москвичи, желающие проголосовать онлайн на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, должны подать заявление до 7 сентября.

13 сентября в Москве пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

Проголосовать можно будет 13 сентября на участке или дома, на участке досрочно (со 2 по 12 сентября, если есть уважительные причины), или онлайн — в любом месте, с любого устройства с доступом в интернет (11 и 12 сентября).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"