Игорь Бускин: Распространение бесплатных спортплощадок позитивно отражается на здоровье горожан

Они прививают москвичам культуру массового фитнеса

Повсеместное распространение бесплатных спортплощадок позволяет москвичам держать себя в физической форме.

Об этом в беседе агентством "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Повсеместное распространение такого оборудования в общем доступе прививает москвичам культуру действительно массового фитнеса. Добавив к этому беговые дорожки, которые также оборудуют в большинстве парков и на некоторых пешеходных зонах - получаем качественно иную, более развитую, чем еще несколько лет назад, спортивную среду в городе", - заявил парламентарий.

Бускин добавил, что Москва продолжает развивать парковую инфраструктуру, необходимую для полноценной жизни в мегаполисе. Так, недавно в ряде московских парков открылись комфортабельные воркаут-зоны для тренировок. Эти комплексы не стандартизированы, а построены в соответствии с запросами жителей окружающих районов и посетителей каждого конкретного парка.

Он отметил, что при планировании таких площадок учитывается посещаемость парков. Например, в "Сокольниках" имеется целых 16 комплексов для воркаута и пять площадок с функциональными тренажерами. Это обусловлено огромным потоком посетителей. У прудов "Радуга" в Вешняках организована закрытая спортплощадка. В результате она востребована круглый год, в том числе в дождливые и снежные дни. А в усадьбе "Воронцово" круглосуточных воркаут-площадок три, но там по просьбам местных жителей каждую субботу днем проходят бесплатные мастер-классы по боксу.

Однако, по словам Бускина, наиболее востребованной функцией парков и зеленых зон Москвы остается рекреационная.

"Один из трендов последних лет - создание в городе большого количества крошечных по размерам, но зато находящихся в шаговой доступности от жилья "карманных парков". Такие зеленые зоны обустраиваются во дворах, на заброшенных площадках и просто на перекрестках - иными словами, на любом невостребованном в данный момент месте", - сказал депутат.

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