"Монтаж салатом": защита затягивает процесс по делу Ефремова

Актер пожаловался судье на плохую память и отказался от адвокатов

Михаил Ефремов отказался от услуг адвокатов. Об этом он заявил на очередном заседании в Пресненском суде. Сегодняшние слушания вообще оказались крайне насыщенным. Сторона защиты потребовала отвод судьи, обвинив её в ангажированности. Правда тут же получила отказ. Адвокаты сторон устроили перепалку в зале, а сам подсудимый успел дать показания и даже извиниться за неподобающее поведение. Кроме того, стало известно об участии Ефремова в ещё как минимум одном пьяном ДТП в Москве.

В Пресненский суд сегодня пришло большое количество людей, больше, чем на предыдущие заседания. Очередь начиналась у входа и заканчивалась на улице. Такой ажиотаж связан с тем, что многие пришли услышать версию самого Ефремова о произошедшем.

Впрочем, кажется, сам Михаил Ефремов вспомнить все пока не готов. Актёр не раз заявлял, в вечер ДТП он был настолько пьян, что ничего не помнит. Именно поэтому просит суд отправить его в институт имени Сербского. Там, якобы, умеют восстанавливать память.

"Я когда 9 июня стал смотреть телевизор, уже всей стране было объяснено, кто преступник, кто убийца. К сожалению, наше общественное мнение - оно такое, оно верит телевизору. Ну, Бог вам всем судья", - заявил Ефремов.

И, конечно, что ни заседание, то новый диагноз Ефремова. На этот раз органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя. Отсюда вспыльчивость и нервозность, поясняет адвокат актера Эльман Пашаев. Накануне Михаил Ефремов унизил защитника сына погибшего. За что сегодня даже извинился. Впрочем, адвокаты Виталия Захарова в ответ увеличили сумму иска к актеру до 7,5 миллиона рублей.

"Естественно, как еще можно это расценить (как хамство – прим. ред.), когда твоему защитнику рекомендуют купить слуховой аппарат. Дело не в самих высказываниях. Дело в том, что эти высказывания очень хорошо характеризуют его позицию", - заявил Сергей Аверцев, адвокат сына Сергея Захарова Виталия Захарова.

Позиция Ефремова, кажется, не меняется. Он и его адвокат заявили сегодня ходатайство о проведении новой биологической экспертизы. По их словам, в машине Ефремова были обнаружены следы второго человека, но они должным образом не изучены. При этом у актера обнаружены синяки и ссадина от ремня безопасности именно с той стороны, где сидит водитель.

Сторона обвинения: "Михаил Олегович, пожалуйста, поясните суду, откуда у вас с левой стороны следы ремня безопасности? По фотографиям видно. Откуда у вас?" Ефремов: "Ну, не знаю. Когда садился, у меня сзади пристегнут обычно ремень, на пассажирском сидении. Наверное, закинул его, наверное, он потом оторвался. У меня память… Есть такое понятие в кинематографе, я думаю уважаемый Добровинский знает это понятие - "монтаж салатом". У меня какие-то блики только".

Вчера Эльман Пашаев представил своего секретного свидетеля. Александр Кобец из Иваново, который в вечер аварии оказался в столице, заявил, что видел на месте водителя совсем не Ефремова. И сегодня предполагалось допросить ещё одного тайного свидетеля, который находится недалеко от Анапы. Суд просил немедленно доставить его для дачи показаний, но адвокат сообщил, что мужчина боится идти в суд. Пришлось уговаривать его всю ночь.

"Я всю ночь не спал, я второй день не сплю. Я весь день здесь, мы готовимся... мы лишены всего", - пожаловался адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Тут же Пашаев заявил, что в действиях судьи чувствует предвзятость. По его мнению, суд превратился в "гонку". И попросил отвод судьи. Впрочем, адвокаты пострадавших и обвинение не поддержали предложение Пашаева. Елена Абрамова продолжит слушать дело Ефремова. Все остальное время адвокаты выступали с ходатайствами перед судом, которые суд уже не раз отклонял.

"Такое идет явное затягивание процесса, потому что одни и те же ходатайства, которые были вчера читались одним адвокатом, они сейчас читаются другим адвокатом", – уверен адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Впрочем, судья вновь отказала стороне защите. Ефремов тем временем уже начал платить по счетам. Сегодня во время суда адвокат отчитался, что актер перевел по 200 тысяч рублей пострадавшим. И это было последнее, что сделал защитник Ефремова. Актер неожиданно отказался от его услуг.

Елена Макарова, Егор Миронов, Станислав Ильин, Даниил Гималов. "ТВ Центр".

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