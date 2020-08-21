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Ефремов отказался от адвоката Пашаева

17:03
  • пятница
  • 21 августа 2020

Актер найдет защиту "посильнее"

Актер Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской
"Провинциальный, честный парень": друг Ефремова услышал правду в словах тайного свидетеля

Об этом он заявил в ходе заседания суда. Пашаев и Шаргородская останутся в качестве консультантов, а актер наймет себе защиту "посильнее".

"Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются <…> У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", - объяснил свое решение актер.

Пашаев принял решение Ефремова и назвал этот шаг законным правом подсудимого. "В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение", - сказал он.

В связи с этим заседание отложили на 24 августа. Процесс возобновится после того, как Ефремову найдут нового адвоката.  

Накануне Пашаев представил "тайного свидетеля" смертельного ДТП, который заявил, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском месте, а за рулем сидел мужчина без седины.

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