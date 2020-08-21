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В Европе стали чаще регистрировать коронавирус у молодежи

18:21
  • пятница
  • 21 августа 2020

Специалисты связывают это с открытием мест массового скопления людей, таких как кафе, пляжи и парки

В мире количество подтверждённых случаев COVID-19 уже приблизилось к 23 миллионам. Жертвами инфекции стали почти 800 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

На первом месте по всем показателям остаются Соединённые Штаты. Общее число заболевших - около 6 миллионов. Скончались 177,5 тысячи американцев. Это только официальные данные, и ситуация продолжает ухудшаться.

О второй волне пандемии уже заговорили в Европе. Резкий рост количества подтверждённых диагнозов фиксируют в Испании, Италии и Франции. Причём, в отличие от первой волны, сейчас инфекция чаще поражает молодых людей, а не пожилых. Специалисты связывают это с открытием мест массового скопления людей, таких как кафе, пляжи и парки. Люди, которые туда приходят, часто пренебрегают ношением масок и не соблюдают дистанцию.

Увеличение суточного прироста заражённых коронавирусом наблюдается в последние дни в Южной Корее. С сегодняшнего дня там ввели запрет на проведение уличных мероприятий с участием более 10 человек. А в Китае, откуда минувшей зимой и началась пандемия COVID-19, ситуация довольно стабильная. Однако продолжают фиксировать ввозные случаи заболевания.

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