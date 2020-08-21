"Не дай Бог, страна вздыбится": Лукашенко эмоционально обратился к народу

Президент Белоруссии переживает из-за ситуации в республике

Ситуация в Белоруссии будет урегулирована в ближайшие дни. Об этом заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко. Он сообщил о намерении проводить жесткую политику для стабилизации обстановки. По мнению главы республики, в организации и планировании беспорядков замешаны Соединенные Штаты, которым подыгрывают европейцы. В свою очередь белорусский парламент направил коллегам из ЕС обращения, в которых подчеркивается легитимность прошедших выборов, которые продемонстрировали согласие подавляющего большинства граждан с действующим политическим курсом.

После обращения к силовикам со стороны оппозиции, пообещавшей им за переход на сторону протестующих различные материальные блага, сегодня утром с представителями милиции встретился и Лукашенко. Разговор был не публичным. Его детали неизвестны. Однако итогом этой беседы белорусский лидер скорее всего остался доволен. Во всяком случае на Дзержинский агрокомбинат Лукашенко приехал в отличном настроении.

- Бастует сколько человек? - Нисколько! - Нисколько? Как странно! Никто не бастует. - На агрокомбинате не бастуют! - Вот правильно!

С забастовками дела и вправду идут пока не очень. Стачки проходят по всей стране, но вот количество тех, кто принимает в них участие, невелико. А потому подавляющее большинство белорусских предприятий продолжает работу, что явно не устраивает оппозицию. В связи с этим Светлане Тихановской, по-прежнему находящейся в Литве, вновь приходится обращаться к сторонникам.

"Забастовки - это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают и поэтому вас запугивают. Оставьте страх диктатуре. Я прошу вас. Продолжайте и расширяйте забастовки", - призывает Тихановская.

Причем тут диктатура - не очень понятно. Потому как остановка предприятий - это в первую очередь удар не по Лукашенко, а по государству и экономике, который потом отразится и на всех белорусах. Это и недополученные доходы в бюджет. И потеря рынков, говорит белорусский премьер, вернуть которые будет сложно.

"Наши конкуренты, в том числе и из Европы, очень заинтересованы в том, чтобы белорусская промышленность остановилась. Моментально подскочили акции канадских производителей калия, то есть они только на фактах двух дней, на волне эмоций, заработали деньги, здесь все очевидно", - заявил Роман Головченко, председатель правительства Белоруссии.

И Запад действительно с первых дней включился в белорусский протест, традиционно встав на сторону оппозиции. Им обещают помощь, в том числе и финансовую. Лукашенко и его команде угрожают санкциями, подчеркивая, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были честными. От белорусских властей требуют сесть за стол переговоров.

"Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам и, как минимум, заявить о готовности начать диалог с оппозицией. ЕС будет продолжать оказывать давление на белорусские власти с целью защиты общеевропейских ценностей. Это необходимо как внутри сообщества, так и за его пределами", - сказал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - уверен Лукашенко.

В ответ белорусские военные проводят свои учения у границ Польши, которая вместе с Прибалтикой активнее всех поддерживает оппозицию. И без протекции Вашингтона дело тут, конечно, не обходится, что своим заявлением накануне подтвердил и госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы призываем белорусское правительство активно взаимодействовать с обществом, в том числе через недавно созданный Координационный совет. Это то, что требует белорусский народ во имя успешной Белоруссии", - заявил Помпео.

То, что США вдруг начали открыто поддерживать Координационный совет оппозиции, тоже в какой-то степени маркер того, откуда реально растут уши. И в Минске это понимают, пытаясь пресечь деятельность этого протестного органа путем возбуждения уголовного дела, что на некоторых граждан, вошедших туда, уже подействовало.

"За вчерашний день одна заявка поступила уже после возбуждения уголовного дела. Больше у меня сведений нет о выходе членов совета, но я вполне допускаю, это нормально, когда говорят, что будет уголовное дело, вполне нормально, что некоторые из членов совета не будут принимать на себя таких рисков", - сказал Максим Знак, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

Но людей на протестные акции они тем не менее зазывают. Очередной митинг общенационального масштаба намечен на это воскресенье. Параллельно с этим пройдут и мероприятия в поддержку Лукашенко, в связи с чем генеральная прокуратура Белоруссии уже обратилась к гражданам.

"Предупреждаем, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно, виновные лица будут привлекаться к административной и уголовной ответственности", - обратился к протестующим Александр Конюк, генеральный прокурор Белоруссии.

"Я президент страны. Не дай Бог, страна вздыбится и рухнет, вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" – говорит Лукашенко.

С заявлением сегодня выступил и Совет Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

"Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа. Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права. Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сделать всё возможное для урегулирования ситуации в республике, в случае если руководство Белоруссии об этом попросит.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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