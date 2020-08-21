Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменен

Его перенесли на следующий год

Организаторы Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" отменили проведение мероприятия в этом году.

Фестиваль должен был пройти в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября, но его перенесли, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Всем купившим билеты на представление 2020 года вернут деньги. Средства поступят на карту в течение 10 дней. Те, кто купил билет за наличные деньги, должны написать заявление и подать его в кассу "Цветной бульвар". Подробная информация размещена на сайте: spasstower.ru.

Следующий фестиваль пройдет через год – с 27 августа по 5 сентября 2021 года. Ответственные уже приступили к подготовке мероприятия.

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