Обнародованы результаты проверки утечки воздуха на МКС

Накануне экипаж МКС закрыли в российском модуле "Звезда"

В двух модулях российского сегмента МКС и грузовике "Прогресс" утечек воздуха не обнаружено.

"Согласно данным полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным", - заявили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

Накануне стало известно, что экипаж МКС закроется в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте станции. Жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на МКС, ничего не угрожает.

В качестве возможной причины называли поломку клапана, отслоение уплотнителя или микропробоину от космического мусора.

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