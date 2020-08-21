Путин дал поручения по вопросам миграции

Речь в них идет о вступлении России в Международную организацию по миграции

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по вопросу вступления России в Международную организацию по миграции.

Глава государства поручил правительству России обеспечить оформление вступления России в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном Уставом Международной организации по миграции.

Доложить Путину о выполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин должен до 1 декабря 2020 года.

Кроме этого, МВД России, МИД России, Минздраву России, Минтруду России необходимо обеспечить эффективное участие России в работе Международной организации по миграции с учётом национальных интересов.

"Доклад – до 15 февраля 2021 года, далее – ежегодно. Ответственные: Колокольцев В.А., Лавров С.В., Мурашко М.А., Котяков А.О.", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"