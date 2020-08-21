Патриарх Кирилл призвал задуматься о собственном конце света

Эта тема очень волнует людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственном.

Он напомнил отрывок из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей". Патриарх объяснил, что речь идет о втором пришествии Господа.

"Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света", - заявил он после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря.

Патриарх Кирилл призвал верующих жить по совести, забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом, пишет РИА Новости.

"Мы поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа, перестать осуждать людей, перестать гневаться на людей и на обстоятельства, перестать обманывать родных, близких и чужих, мы будем жить просто, чисто и ясно", - отметил он.

20-21 августа патриарх Кирилл совершил свою первую после начала пандемии коронавируса поездку за пределы Москвы и Московской области – в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь.

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