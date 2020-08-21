Навального перевезут в немецкую клинику по просьбе семьи

Состояние оппозиционера стабилизировалось

Омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение в Германию, как того ранее просила семья оппозиционера.

"Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем", - сказал РИА Новости заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Ранее состояние Навального оценивалось как нестабильно тяжелое, и поэтому врачи не давали своего согласия на транспортировку мужчины на лечение за рубеж. Однако в настоящее время состояние Навального удалось стабилизировать, пишет ТАСС со ссылкой на омских медиков.

Навальному стало плохо накануне при перелете из Томска в Москву. Самолет, на котором он летел, экстренно посадили в Омске. Оппозиционер находится в коме, рабочий диагноз – нарушение обмена веществ.

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