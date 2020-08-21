В России начали исследовать технологии связи 6G

Будет создано отечественное оборудование

В России начались исследования технологии связи шестого поколения.

Кроме того, в стране ведется работа по созданию отечественного оборудования, которое будет работать с 6G, заявил агентству "Москва" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов.

"Специальные исследования уже начаты, в том числе нашими отраслевыми исследовательскими организациями. Пока первое - облик 6G и технологические подходы к реализации устройств", - отметил замминистра.

Сейчас в России решается вопрос о массовом покрытии сетями 5G городов-миллионников. По предварительным данным, процесс запустят к концу 2021 года, так как операторам связи до сих пор не выделили нужные частоты, в частности, "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц. Сейчас этот диапазон используют только силовые ведомства и спецсвязь.

В последнее время в Рунете стремительно распространяются фейки о вреде 5G для здоровья человека и массовых настройках вышек на диапазон с 40 до 60 ГГц. Сторонники теории заговора считают, что "60 ГГц – это запрещенный диапазон во всем мире", который вызывает кислородное голодание, уничтожает иммунитет и гораздо опаснее радиации.

Эксперты заверили, что все вышеперечисленное – это ничем необоснованные фейки. Диапазон 40-60 ГГц никогда не рассматривался для использования технологии 5G, а что касается якобы вредного излучения, то в России эффективно работают надзорные органы, которые следят за санитарными нормами.

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