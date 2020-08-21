Ольга Шарапова поблагодарила молодых врачей ГКБ имени Виноградова за работу в пандемию

В 2020 году медикам-дебютантам пришлось особенно непросто из-за пандемии

Депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова поблагодарила молодых врачей больницы имени Виноградова за работу во время пандемии. Парламентарий поприветствовала их в ходе торжественного церемонии "Посвящение в профессию".

"Это ежегодная традиция нашей больницы: мы отмечаем благодарственными письмами и сувенирами тех ребят, кто после института пришел в нашу больницу на свое первое место работы и отработал год. Может быть, самый важный год своей карьеры. Ведь что бы ни было написано в новеньких дипломах выпускников медицинских вузов, только практическая работа сделает из них настоящих врачей", - отметила Шарапова (цитата по АГН "Москва").

В 2020 году медикам-дебютантам пришлось особенно непросто, так как первые месяцы их работы совпали с пиком пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнула депутат. По ее словам, текущий год стал вызовом для всех, но Москва справилась.

"Никому не было отказано в госпитализации. Поэтому мне хотелось бы отдельно поблагодарить молодых коллег, которые с первых же дней своей работы приняли участие в борьбе с коронавирусом", - добавила парламентарий.

Больница имени Виноградова уделяет внимание молодым специалистам. В ходе праздника молодые врачи принесли торжественную присягу больнице, после чего наиболее активные из них вошли в Молодёжный совет ГКБ имени Виноградова.

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