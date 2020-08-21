Депутат Мосгордумы Наталия Метлина: Продажу долей в квартирах нужно запретить

Москву терроризируют организованные преступные группы

Такое мнение озвучила депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина

По ее мнению, так называемые профессиональные соседи должны стать объектом пристального внимания правоохранительных органов, поскольку эта проблема сродни социальному террору. Квартирное рейдерство распространено не только в Москве, но и во всех российских городах. Высокие цены на жилье привели к появлению целых преступных групп, выкупающих небольшие доли в квартирах у собственников, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Типичный случай - это развод, где супруги не могут мирно поделить жилье, и обозленные люди продают долю рейдерам, чтобы насолить бывшим", - рассказала Метлина в интервью изданию "Аргументы и Факты".

После продажи в жилье заселяется новый собственник и делает пребывание хозяина в квартире невыносимым, вынуждая его за продать оставшуюся долю за самую низкую цену.

"Бороться законным путем можно, но не всем под силу суд. Кроме того, только в редчайших случаях сделки с рейдерами признаются не заключенными. Москву уже терроризируют целые организованные преступные группы, в обращениях, которые поступают мне от избирателей, фигурируют одни и те же фамилии", - отметила Метлина.

Варианты законопроекта уже обсуждают законодатели, но до принятия закона необходимо принять меры оперативного реагирования: продажи долей должны контролировать следователи, а цепочку тех, кто получает выгоду, необходимо полностью отслеживать.

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