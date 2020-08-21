Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Более 40 тыс. случаев парковки на газонах зафиксировано с начала года

Штраф за такое нарушение для граждан составляет 5 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч

Одним из наиболее распространенных нарушений правил парковки в Москве остается стоянка автомобилей на газонах, лужайках и других озелененных территориях. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. По его словам, с начала года зарегистрировано уже более 40 тысяч таких нарушений.

"Спорные случаи связаны с тем, что некоторые озелененные территории лишены травяного покрова - прежде всего как раз в результате безответственной парковки на них автомобилей", - сказал Щитов.

Он указал, что узнать, является ли тот или иной участок газоном, можно в муниципалитете или районной управе - там имеются точные планы всех земельных участков с указанием категории их использования.

Щитов напомнил, что штраф за такое нарушение для граждан составляет 5 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

"Особенно важно знать, что к числу автомобилей, зарегистрированных на юридическое лицо, принадлежат и машины каршеринга – таким образом, оставив на газоне такой автомобиль, вы рискуете получить огромный штраф, который оператор каршеринга будет взыскивать c вас в судебном порядке", - пояснил парламентарий.

Депутат считает величину штрафов оправданной - меньший размер взыскания, по его словам, делает штраф "аналогом платной парковки". Снизить штрафы можно было бы при одновременном возвращении "талонов нарушений", отметил Щитов - то есть накопительной системы наказаний, которая подразумевает лишение прав за неоднократные нарушения.

"Тогда даже незначительный штраф, ложащийся в личную историю автомобилиста, был бы для него крайне нежелательным. Процедура вынесения постановления о штрафе Московской автомобильной дисциплинарной инспекцией (МАДИ) достаточно хорошо отработана. Помимо пеших инспекторов, фиксирующих нарушения, используется сертифицированный программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы", который могут применять и простые люди, установившие программу на свой смартфон. Это делает число инспекторов потенциально неограниченным, а наказание за парковку на газоне неотвратимым. Сделанные фотографии анализируются в МАДИ, как в автоматическом, так и в ручном режиме, далее виновникам высылаются постановления – процедура аналогична другим нарушениям правил парковки, например, незаконной стоянке на месте, предназначенном для людей с инвалидностью", - заявил депутат.

Парламентарий напомнил о существовании процедуры обжалования такого постановления. Она доступна через цифровые сервисы города, в том числе в меню приложения "Парковки Москвы".

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