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Один человек погиб, трое пострадали: подробности взрыва газа в Ярославле

20:09
  • пятница
  • 21 августа 2020

Несколько пострадавших могут быть под завалами

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Ярославле.
В ярославской многоэтажке прогремел взрыв (видео)

На данный момент проводится эвакуация всех жильцов. не исключено, что несколько пострадавших находятся под завалами, пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, в квартире произошла утечка. Эта версия рассматривается в качестве приоритетной.  Однако в правоохранительных органах также не исключают неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним. На месте ЧП работают медики, 103 спасателя и 29 единиц техники.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по адресу: улица Батова, дом 5, корпус 2 произошел вечером 21 августа. Рвануло на четвертом этаже, после взрыва начался пожар. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи.

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