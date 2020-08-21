Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Белоруссии

Российский лидер высказал неприемлемость вмешательства во внутренние дела республики

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Лидеры созвонились по инициативе Финляндии, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. В республике с 9 августа не стихают протесты оппозиции, которая не принимает итоги прошедших выборов президента.

Как сообщила по итогам разговора лидеров пресс-служба Кремля, Путин высказал неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попыток внешнего давления на легитимные власти республики.

"С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике. "Затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Ранее в пятницу Путин обсуждал ситуацию в Белоруссии с членами Совбеза. Президент проинформировал коллег о состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах с лидерами зарубежных государств и руководством ЕС. Было заявлено о неприемлемости какого-либо вмешательства извне в дела республики и подчеркнута безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами.

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