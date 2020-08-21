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ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

20:56
  • пятница
  • 21 августа 2020

COVID-19 будет побежден менее чем за два года

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил, сможет ли создание вакцины остановить пандемию коронавируса.
Роспотребнадзор объявил сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса

По его мнению, создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии, поскольку врачи еще слишком мало знают о COVID-19 и его последствиях.

Вакцина станет жизненно важным инструментом. <…> Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся полностью побороть за два года.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

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