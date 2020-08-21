ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

COVID-19 будет побежден менее чем за два года

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил, сможет ли создание вакцины остановить пандемию коронавируса.

По его мнению, создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии, поскольку врачи еще слишком мало знают о COVID-19 и его последствиях.

Вакцина станет жизненно важным инструментом. <…> Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся полностью побороть за два года.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"