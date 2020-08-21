В Ярославле после взрыва в многоэтажке возбуждено уголовное дело

По последним данным, один человек погиб и четверо пострадали

В Ярославле произошел мощный взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Ударная волна оказалась такой силы, что разрушила перекрытия нескольких этажей. Возник пожар, сейчас он уже потушен. По предварительным данным, один человек погиб, ещё как минимум четверо пострадали. Под завалами могут оставаться люди. На месте ЧП сейчас работают более ста сотрудников МЧС, задействованы десятки единиц спецтехники.

Первые секунды после взрыва уже оказались в Сети (см. видео репортажа). На землю падают обломки. Слышен треск стекла.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Очевидцы рассказывают, что слышали громкий хлопок.

"В 19:29 поступило сообщение о происшествии по адресу: город Ярославль, улица Батова, дом 5. В жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этажи. На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники", - заявил Михаил Зверев, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ярославской области.

В квартире соседнего подъезда, стены которой устояли, начался пожар. Растерянные люди смотрят, как из окон валит черный дым, и вырываются языки пламени. Потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение.

Информация о пострадавших уточняется. Пока известно об одном погибшем. Четверых госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. А в МЧС объявили об открытии горячей линии.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ярославской области: 8-4852-79-09-01.

На месте работают спасатели. По их данным, под завалами могут находиться два человека – женщина и ребенок. Около 160 жильцов дома эвакуировали. Их разместят в гостиницах. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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