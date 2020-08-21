Женщина и ребенок могут находиться под обломками дома в Ярославле

Число пострадавших увеличилось

Люди могут оставаться под завалами обрушившейся в результате взрыва многоэтажки в Ярославле.

Об этом заявили в пресс-службе правительства области. Как отметил РИА Новости представитель экстренных служб, под завалами могут находиться женщина и ребенок.

По последним данным, погибла женщина, еще четверо пострадали. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести.

Всего в доме шесть подъездов и 120 квартир. В нем зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Жильцов дома временно разместят в районной администрации.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по адресу: улица Батова, дом 5, корпус 2 произошел вечером 21 августа. Рвануло на четвертом этаже, после взрыва начался пожар. На данный момент он потушен. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи.

Предварительно, в квартире произошла утечка. Эта версия рассматривается в качестве приоритетной. Однако в правоохранительных органах также не исключают неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним. На месте ЧП работают медики, 103 спасателя и 29 единиц техники. Прокуратура начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"