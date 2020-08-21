Жители Минска выстроились в "Цепь покаяния"

В столице Белоруссии возобновились акции как сторонников, так и противников власти

В Минске вечером возобновились акции сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сначала в столице республики прошел автопробег в поддержку Лукашенко. Десятки автомобилистов и мотоциклистов с государственными флагами республики проехали по проспекту Победителей к площади Независимости.

Тем временем оппозиция вышла на акцию "Цепь покаяния", которая направлена против насилия со стороны правоохранительных органов.

Активисты выстраиваются в цепи, которые идут через весь город, пишет белорусский портал Tut.by. По данным издания, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров.

Более ста человек выстроились в цепь на проспекте Дзержинского, также несколько сотен участников стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор.

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