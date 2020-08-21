ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Минска выстроились в "Цепь покаяния"

21:17
  • пятница
  • 21 августа 2020

В столице Белоруссии возобновились акции как сторонников, так и противников власти

В Минске вечером возобновились акции сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Белоруссии
"Полное взаимопонимание": Лукашенко предупредил Путина о ситуации в Белоруссии

Сначала в столице республики прошел автопробег в поддержку Лукашенко. Десятки автомобилистов и мотоциклистов с государственными флагами республики проехали по проспекту Победителей к площади Независимости.

Тем временем оппозиция вышла на акцию "Цепь покаяния", которая направлена против насилия со стороны правоохранительных органов.

Активисты выстраиваются в цепи, которые идут через весь город, пишет белорусский портал Tut.by. По данным издания, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров.

Более ста человек выстроились в цепь на проспекте Дзержинского, также несколько сотен участников стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Акция сторонников оппозиции в Минске
Акция сторонников оппозиции в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.