В России за сутки выявлено менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом

Растёт число вылечившихся

За сутки в России зафиксировано 4 921 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено более 950 тысяч человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 687 больных, всего в столице выявлено 256 тысяч инфицированных.

На этой неделе обнародована инструкция по применению первой в мире вакцины от коронавируса, созданной в России. В частности, в ней говорится о побочных эффектах препарата "Спутник V". Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал их: повышение температуры, покраснения и болезненные ощущения.

Для купирования слишком высокой температуры врач посоветовал принимать парацетамол. В целом же вакцина абсолютна безопасна. "Тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека", - добавил инфекционист.

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