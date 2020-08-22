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Московские врачи вылечили с начала пандемии более 203 тысяч больных COVID-19

10:05
  • суббота
  • 22 августа 2020

За сутки здоровых стало больше на 1094

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 094 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 203 821.
В Москве сотрудников учебных заведений проверят на COVID-19

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о специфике обучения в школах в период пандемии коронавируса. Учебный год начнётся как обычно 1 сентября, в школах отменят массовые мероприятия. При выявлении коронавируса у школьников классы переведут на дистанционное обучение.

"Если есть учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку", - пояснил Собянин. По его словам, сейчас среди московских школьников фиксируется от 25 до 30 заболевших в сутки.

По данным на 21 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 255 826 пациентам, умерли с начала пандемии 4 710 человек. В России больных зарегистрировано боле 946 тысяч, в мире почти 23 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 794 тысяч человек.

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