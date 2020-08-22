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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 23 миллиона

19:00
  • суббота
  • 22 августа 2020

Пандемия не закончилась

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 23 миллиона.  По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 5,6 миллиона человек.
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На втором месте находится Бразилия, там зарегистрировано более трёх с половиной миллионов заболевших, третью строчку занимает Индия с 2,9 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 944 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (22 человека), Доминике (18 заболевших), в Сент-Китс и Невисе (17 больных).

По словам экспертов, пандемия пока не идёт на спад: темпы распространения вируса достаточно высокие. Об этом говорит статистика - в начале августа в мире был перейдён рубеж в 18 миллионов инфицированных, за три недели заболели более пяти миллионно человек.

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