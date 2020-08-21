"Он дышит!" В Подмосковье сняли на видео "живой" арбуз

Вдобавок ко всему - с дыркой
В одном из подмосковных сетевых магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз.
На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, что арбуз настолько испорчен, что при легком нажатии на нем остаются большие вмятины. Затем мужчина попросил продавщицу убрать руку, которой она старательно прикрывала дырку в арбузе. Из нее донеслись звуки, похожие на свист сдувающегося резинового меча.
"Он дышит! вы понимаете? он еще живой!", - пошутил за кадром покупатель.
Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают в магазине каждый день, а эту партию посмотреть не успели, передает РИА Новости.
Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз - качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"