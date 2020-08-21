Губернатор прервал отпуск из-за взрыва в ярославской многоэтажке

В результате ЧП погибла 66-летняя женщина, под завалами здания может находиться ребенок

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск из-за взрыва газа в многоэтажке в Ярославле.

"Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Горюнова (цитата по РИА Новости).

По последним данным, в результате взрыва в доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина, пострадали 4 человека. В МЧС также сообщили, что под завалами может находиться ребенок.

В здании обрушились перекрытия с третьего по шестой этаж. Работающие на месте сотрудники экстренных служб сейчас заглушают звуки, чтобы понять, есть ли под завалами люди. Около 22:00 ненадолго была прекращена работа техники. Утечка газа рассматривается как основная версия взрыва.

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