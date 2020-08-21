ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губернатор прервал отпуск из-за взрыва в ярославской многоэтажке

22:41
  • пятница
  • 21 августа 2020

В результате ЧП погибла 66-летняя женщина, под завалами здания может находиться ребенок

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск из-за взрыва газа в многоэтажке в Ярославле.

В Ярославле после взрыва в многоэтажке возбуждено уголовное дело
Женщина и ребенок могут находиться под обломками дома в Ярославле

"Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Горюнова (цитата по РИА Новости).

По последним данным, в результате взрыва в доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина, пострадали 4 человека. В МЧС также сообщили, что под завалами может находиться ребенок.

В здании обрушились перекрытия с третьего по шестой этаж. Работающие на месте сотрудники экстренных служб сейчас заглушают звуки,  чтобы понять, есть ли под завалами люди. Около 22:00 ненадолго была прекращена работа техники. Утечка газа рассматривается как основная версия взрыва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва в жилом доме в Ярославле
Последствия взрыва в жилом доме в Ярославле
Последствия взрыва в жилом доме в Ярославле
Последствия взрыва в жилом доме в Ярославле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.