Новые подробности взрыва в жилом доме в Ярославле

Полностью разрушены 6 квартир

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадали 12 квартир, шесть из них разрушены полностью. На месте взрыва завершены спасательные работы.

Известно, что погибли три человека, в том числе - ребёнок. Ещё трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Сотни жильцов эвакуированы. В результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия и внешняя стена здания. Сейчас продолжается разбор завалов, на месте работают специальные группировки МЧС.

Анастасия Тимохина с мужем прогуливались возле дома и услышали мощный взрыв. Михаил тут же бросился на помощь пострадавшим, вместе с другими. Пока вытаскивали людей из дома, сами получили травмы.

Четверо пострадавших госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Всю ночь шла спасательная операция и разбор завалов. Взрыв произошел вечером, когда многие уже вернулись домой с работы. Поэтому было сразу понятно, что под плитами могли находиться люди. Здание пришлось полностью обесточить и отключить газ. Плиту за плитой поднимали с помощью автокрана. Периодически объявляли минуту тишины. Отключали свет и остальное оборудование, сообщает "ТВ Центр".

Верили и надеялись до последнего. Пару раз даже показалось, что слышали движение. Но тщетно. Глубокой ночью удалось достать из-под завалов тела женщины и ребёнка. Еще одну погибшую обнаружили сразу после взрыва.

Момент взрыва попал на видео. Вспышка, а затем жуткий грохот, детскую площадку засыпает обломками. Пелена дыма. В одной из квартир пожар. Сразу на нескольких этажах разрушились перекрытия. Взрывной волной выбило окна у соседних домов. Пострадали и припаркованные автомобили.

Несколько семей пока разместили в местной администрации. Потом в санатории. Некоторые уехали к родственникам. А на месте работали следователи прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пока основная версия произошедшего – утечка газа. Соседи вспоминают, что днём слышали странный запах.

Всего в пострадавшем доме 120 квартир. Здание относительно новое - 1992 года постройки. Обслуживающая газовая организация отчиталась, что все плановые проверки в этом году проходили в полном объёме. Создана строительная комиссия, которая оценит безопасность его конструкций этого здания и соседних построек. Только после этого жильцам разрешат зайти в дом, чтобы забрать вещи. В полиции пообещали оперативно восстановить утраченные документы людей. Известно, что семьи погибших получат по миллиону рублей. В ближайшее время будет определена денежная помощь и пострадавшим.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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