Су-30 отогнал от российских границ самолёт ВВС США (видео)

ЧП произошло над Чёрным морем

Очередную попытку американского самолёта приблизиться к государственной границе России пресекли наши военные. Как сообщают в Минобороны, разведчик ВВС США был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря.

Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30, который приблизился к незваному гостю и вынудил его сменить курс в сторону от российской границы, сообщает "ТВ Центр".

За день до этого попытку приблизиться к нашим рубежам со стороны Чёрного моря предпринимали самолёты-разведчики Великобритании и Франции. Однако также безуспешно.

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