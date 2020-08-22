В Вологде получил пробоину и затонул пассажирский теплоход

Людей успели спасти

В Вологде затонуло прогулочное судно. Как сообщается, теплоход "Капитан Артюшин" совершал рейс по реке и получил повреждения, когда проходил вдоль Кремлёвской площади.

В трюм стала поступать вода. В момент аварии на борту находились 25 человек, в том числе ребёнок. Все были своевременно эвакуированы спасателями.

В настоящий момент затонувшее судно уже поднято на поверхность и доставлено на берег. Причины аварии выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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