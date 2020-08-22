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Россия отмечает День государственного флага

12:29
  • суббота
  • 22 августа 2020

Триколор подняли в значимых местах страны

22 августа вся Россия отмечает День государственного флага. В 1991 году исторический триколор сменил красное полотнище СССР над Белым домом. В том же году Верховный совет РСФСР утвердил его в качестве официального символа нашей страны.
На Поклонной горе развернули гигантское полотно триколора

Первыми традиционно начали праздновать во Владивостоке. На набережной можно было увидеть заезд на водных мотоциклах, украшенных триколором. Десятки мероприятий проходят по всей стране - от флешмобов до выступлений и даже вертолётного шоу, сообщает "ТВ Центр".

В Севастополе байкеры совершили мотопробег и провели акцию в поддержку доноров. В честь праздника флаг водрузили на фоне Крымского моста, у подножья Эльбруса в Кабардино-Балкарии, над пропастью Сулакского каньона в Дагестане, в карельских Кижах и у знаменитых Красноярских столбов. А в Москве цветами триколора этой ночью окрасилась Останкинская башня.

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Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
День Государственного флага России
День Государственного флага России
Российский флаг
Российский флаг
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