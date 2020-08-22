Триколор подняли в значимых местах страны

22 августа вся Россия отмечает День государственного флага. В 1991 году исторический триколор сменил красное полотнище СССР над Белым домом. В том же году Верховный совет РСФСР утвердил его в качестве официального символа нашей страны.

Первыми традиционно начали праздновать во Владивостоке. На набережной можно было увидеть заезд на водных мотоциклах, украшенных триколором. Десятки мероприятий проходят по всей стране - от флешмобов до выступлений и даже вертолётного шоу, сообщает "ТВ Центр".

В Севастополе байкеры совершили мотопробег и провели акцию в поддержку доноров. В честь праздника флаг водрузили на фоне Крымского моста, у подножья Эльбруса в Кабардино-Балкарии, над пропастью Сулакского каньона в Дагестане, в карельских Кижах и у знаменитых Красноярских столбов. А в Москве цветами триколора этой ночью окрасилась Останкинская башня.

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