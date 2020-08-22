Дело о пьяном ДТП Михаила Ефремова. Главное за неделю

Артист отказался от своего адвоката

На этой неделе в Пресненском суде Москвы продолжилось слушание дела о ДТП с участием Михаила Ефремова. Актёр отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Слушания в пятницу, 21 августа оказались крайне насыщенными. Сторона защиты потребовала отвод судьи, обвинив её в ангажированности. Правда тут же получила отказ. Адвокаты сторон устроили перепалку в зале, а сам подсудимый успел дать показания и даже извиниться за неподобающее поведение. Кроме того, стало известно об участии Ефремова в ещё как минимум одном пьяном ДТП в Москве.

Вопросов у журналистов к участникам процесса много, но ответов на них нет. И даже, кажется, теперь уже бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев хочет спросить – за что его клиент отказался от услуг юриста?

"У меня нет слов. У Ефремова есть законное право, что неоднократно я его убеждал, что суд предвзятый, суд будет в рамках закона рассматривать. Он сегодня убедился, что это вообще не соответствует действительности", - сказал Пашаев.

В зале заседания Ефремов и, правда, объясняет свое решение разочарованностью в этом судебном процессе: и судья предвзята, постоянно отклоняет ходатайства. А сам суд превратился в гонку. В итоге Пашаев попросил отвод судьи. Но не получил поддержку. Елена Абрамова продолжила вести заседание, которое в этот раз начиналось довольно прозаично.

21 августа в Пресненский суд пришло большое количество людей, больше, чем на предыдущие заседания. Очередь начинается у входа и заканчивается здесь на улице. Такой ажиотаж связан с тем, что многие пришли услышать версию самого Ефремова о произошедшем, сообщает "ТВ Центр".

Но Михаил Ефремов вспомнить всё пока не готов. Актёр не раз заявлял, что в вечер ДТП он был настолько пьян, что ничего не помнит. Именно поэтому просит суд отправить его в институт имени Сербского. Там, якобы, умеют восстанавливать память.

И, конечно, что ни заседание, то новый диагноз Ефремова. На этот раз - органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя. Отсюда вспыльчивость и нервозность, поясняет Пашаев. Сначала Михаил Ефремов унизил защитника сына погибшего, потом извинился. Впрочем, адвокаты Виталия Захарова в ответ увеличили сумму иска к актеру до семи с половиной миллионов рублей.

Позиция Ефремова, кажется, не меняется. Он и его адвокат заявили ходатайство о проведении новой биологической экспертизы. По их словам, в машине Ефремова были обнаружены следы второго человека, но они должным образом не изучены. При этом у актёра обнаружены синяки и ссадина от ремня безопасности именно с той стороны, где сидит водитель.

Точки над I должны были расставить свидетели защиты. И вот Эльман Пашаев представил своего секретного, но почти незрячего очевидца. Александр Кобец из Иваново, который в вечер аварии оказался в столице и заявил, что видел на месте водителя совсем не Ефремова. В пятницу предполагалось допросить ещё одного тайного свидетеля, который почему-то находится недалеко от Анапы. Допрос в итоге сорвался. По словам адвоката, мужчина боится идти в суд.

Уже в конце заседания Ефремов и Пашаев на какие-то две минуты покинули зал суда. А после адвокат отчитался, что актер перевел по 200 тысяч рублей пострадавшим. Кажется, Ефремов решил заплатить по счетам? Но адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что его доверители перешлют деньги обратно.

Это анонс следующей серии, такой уже популярной мыльной оперы. У Ефремова есть пять дней на поиски новых адвокатов. Отправленные в отставку защитники теперь будут выполнять роль консультантов. Поэтому продолжение следует.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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