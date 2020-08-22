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Навального доставили из Омска в Берлин

10:31
  • суббота
  • 22 августа 2020

Он нормально перенёс полёт

Немецкий медицинский самолёт доставил Алексея Навального из Омска в Германию. Борт приземлился утром 22 августа в Берлине, следует из данных сервиса FlightRadar. Состояние Навального во время полёта и после посадки стабильное, сообщило агентство Reuters.
Врачи опровергли версию об отравлении Навального

20 августа оппозиционер почувствовал себя плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили машину в Омске. Около двух суток Навальный провёл в местной больнице и по просьбе родственников его перевезли в Германию.

Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко ранее говорил, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

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