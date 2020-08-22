Коронавирус унёс жизни 800 тысяч человек

В мире почти 23 миллиона заболевших

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч человек. Данные опубликованы на сайте американского Университета Джона Хопкинса, куда стекаются данные о заболевших и умерших со всего мира.

Больше всего людей умерло от последствий вируса в США – 175 тысяч человек. На втором месте – Бразилия, там болезнь унесла жизни 113 тысяч инфицированных. Третью строчку занимает Мексика – 59 тысяч погибших.

В России от коронавируса умерли 16 тысяч пациентов с поставленным диагнозом COVID-19. С начала пандемии в нашей стране выявлено около 950 тысяч инфицированных.

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