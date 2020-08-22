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Коронавирус унёс жизни 800 тысяч человек

16:54
  • суббота
  • 22 августа 2020

В мире почти 23 миллиона заболевших

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч человек. Данные опубликованы на сайте американского Университета Джона Хопкинса, куда стекаются данные о заболевших и умерших со всего мира.
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Больше всего людей умерло от последствий вируса в США – 175 тысяч человек. На втором месте – Бразилия, там болезнь унесла жизни 113 тысяч инфицированных. Третью строчку занимает Мексика – 59  тысяч погибших.

В России от коронавируса умерли 16 тысяч пациентов с поставленным диагнозом COVID-19. С начала пандемии в нашей стране выявлено около 950 тысяч инфицированных.

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