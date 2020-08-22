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Россия лидирует на онлайн-олимпиаде по шахматам

13:24
  • суббота
  • 22 августа 2020

Наша команда вырвалась вперёд

Сборная России лидирует на шахматной олимпиаде ФИДЕ по итогам первого дня. Соревнования стартовали накануне, 21 августа и проходят в онлайн-формате.
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Наша команда одержала три победы из трёх возможных. Успехом завершились состязания с гроссмейстерами из Болгарии, Турции и Хорватии. Россия набрала тринадцать с половиной баллов, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня, 22 августа предстоят встречи со сборными Англии, Марокко и Алжира. Соревнования организованы по круговой схеме. На первом этапе каждая из команд проведёт по девять матчей, по итогам которых, 12 лидеров выйдут в плей-офф турнира.

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