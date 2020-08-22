Пятый муж Лолиты официально стал бомжом

Его выписали из квартиры звезды

Лолите удалось через суд выписать из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова. Супруги расстались почти полтора года назад, но Дмитрий упорно не хотел оформить свою выписку из квартиры звезды.

В итоге Лолита была вынуждена подать в суд и вот теперь Иванов официально стал бомжом: его выписали из квартиры певицы. До прописки у Лолиты в 2012 году гражданин Белоруссии, тренер по сквошу Дмитрий Иванов был гражданином без определённого места жительства, пишет издание "СтарХит". Теперь у него такой же статус – бомж.

Сейчас у Дмитрия уже есть российское гражданство, но нет жилья. Не исключено, что он найдёт приют у своей нынешней возлюбленной – косметолога Ольги Кулиевой. Оказывается, он начал с ней тесно общаться ещё во время брака с Лолитой.

Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году и прожили в браке почти 10 лет. Пятый муж певицы почти на 12 лет младше её. Недавно звезда намекнула, что не прочь выйти замуж в шестой раз.

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